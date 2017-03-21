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ماي تتحدث مجددا عن يدي ترامب
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ماي تتحدث مجددا عن يدي ترامب
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
أثنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي على تصرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما أمسك بيدها خلال زيارتها لواشنطن مطلع العام الجاري. »
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