اشخاص اظهروا جانبهم المبدع من خلال تعديل سياراتهم

امواج متلاطمة, رياح قوية و درجة حرارة منخفضة حولت هذا المنزل الى تحفة جليدية لا تخلو من الروعة تفاجئ القاطنين في هذا المنزل في الصباح حين وجدوا ان منزلهم قد تحول الى قطعة جليد مذهلة تسببت بها رياح قوية و امواج عالية و حتى درجة حرارة منخفضة في ليلتهم الماضية, المنزل يقع على ساحل بحيرة اونتاريو...