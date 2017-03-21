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أخيرا.. إنترنت "4G" يأتي للهواتف "البسيطة"
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أخيرا.. إنترنت "4G" يأتي للهواتف "البسيطة"
dailynews
منذ 4 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
قد لا تحوي الهواتف البسيطة شاشة للمس أو تحديد المواقع عبر الـ "GPS"، لكنها ستصبح أسرع بكثير قريباً. »
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