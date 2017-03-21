قصص أشخاص تمتعوا بقدرات خارقة بعد إصابات في الدماغ

حينما يتعرض إي شخص لإصابة خطيرة في الرأس تستدعي التدخل الجراحي السريع, يعتقد البعض أن المريض لا يعود كما كان بقدراته العقلية السابقة, إلا أن مثل هذا الاعتقاد خاطئ تمامآ, فهناك أشخاص تحولوا إلي خارقين بعد عمليات جراحية خطيرة » تفاصيل