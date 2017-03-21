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قصص أشخاص تمتعوا بقدرات خارقة بعد إصابات في الدماغ
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قصص أشخاص تمتعوا بقدرات خارقة بعد إصابات في الدماغ
amerahmed
منذ 8 ساعة
(من
a3rif.net
)
حينما يتعرض إي شخص لإصابة خطيرة في الرأس تستدعي التدخل الجراحي السريع, يعتقد البعض أن المريض لا يعود كما كان بقدراته العقلية السابقة, إلا أن مثل هذا الاعتقاد خاطئ تمامآ, فهناك أشخاص تحولوا إلي خارقين بعد عمليات جراحية خطيرة »
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الموضوع:
فنون و ثقافة
وسوم:
الصحة
قدرات خارقة
اشخاص
قصص
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لافي كلينك
منذ 1 ساعة
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