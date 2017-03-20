الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا سوني تعلن عن هاتف Xperia L1 متوسط المواصفات بأندرويد نوجا
2
تثبيت
سوني تعلن عن هاتف Xperia L1 متوسط المواصفات بأندرويد نوجا

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

سوني تعلن عن هاتف Xperia L1 متوسط المواصفات بأندرويد نوجا
(من tech-wd.com)
أعلنت سوني عن إطلاق هاتف ذكي جديد متوسط المواصفات يدعى Xperia L1 يحمل شاشة عالية الدقة ويعمل بأحدث نسخة أندرويد نوجا. الهاتف يأتي بشاشة 5,5 بوصة بدقة 1280*720 بكسل مع حواف نحيفة نسبياً. يعمل بمعالج MT6737T من ميدياتك رباعي النوى ومعالج رسوميات Mali-T720 مع ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت ودعم بطاقات الذاكرة الخارجية. بالرغم من أنه متوسط المواصفات إلا أن هواتف سوني تتميز » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

الطريقة الصحيحة لطلب شئ ما في المطعم باللغة الأنجليزية

أغرب الصور التي شوهدت في خرائط غوغل

رسم واقعي وصعوبة المقارنة بين الرسم والحقيقة!

أقوى 33 ثانية في تاريخ كرة السلة!

شاهد كيف يحمي سمك الPuffer نفسه

ثبّتقد يهمك أيضاً:

سوني تعلن عن هاتف يصور تحت متر ونصف من الماء

 أعلنت شركة سوني عن هاتفها الذكي الأحدث من سلسلة إكسبيريا وهو Xperia ZR والذي يأتي بمواصفات فنية عالية و إمكانية التصوير تحت الماء بالدقة الكاملة. والجهاز يحمل شاشة من قياس 4.6 بوصة عالية الدقة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سوني تُطلق هاتف الفئة المتوسطة Xperia E4 بشاشة ٥-بوصة

 كشفت سوني الستار اليوم عن هاتف جديد ينضم لعائلة هواتف إكسبيريا باسم Xperia E4 تستهدف به فئة المستخدمين المتوسطة مع مواصفات متواضعة. حيث يأتي الهاتف بشاشة مقاس ٥” بوصة بدقة qHD مع معالج رباعي النواة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

MWC 2016: هاتف إكسبيريا XA متوسط المواصفات من سوني

 بالإضافة إلى الهاتفين الراقيين، إكسبيريا إكس وإكسبيريا إكس بيرفورمانس، أعلنت شركة سوني في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2016 عن هاتفٍ آخر من نفس فئة إكس بمواصفات متوسطة: هاتف إكسبيريا XA. وهذه أهم...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

فايو تطلق أول هاتف ذكي بعلامتها التجارية

 بعد أن باعت سوني قطاع فايو ليستقل بحد ذاته كشركة جديدة تملكها Japan Industrial Partners، أعلنت اليوم عن أول هاتف ذكي لها بالعلامة التجارية فايو. يأتي الهاتف بشاشة عالية الدقة 720 p من قياس 5 بوصة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سوني تعلن عن هاتف Xperia ZR المضاد للماء

 أعلنت سوني عن هاتف Xperia ZR و الذي يأتي بمواصفات فنية عالية و إمكانية التصوير تحت الماء بالدقة الكاملة. Xperia ZR يحمل شاشة من قياس 4.6 بوصة عالية الدقة 1280×720 HD بكسل من نوع optiContrast OLED مع...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن tech-wd.com

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles

 شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS

 قبل أيام لو تتذكرون أعلنت شركة سناب أنها ستعمل على حل مشاكل تطبيق سناب شات على أندرويد والتي من أهمها معالجة جودة تصوير الفيديو التي يشتكي منها الجميع . لم تتأخر الشركة كثيراً لتفي بوعدها حيث بدأت...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot

 أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تطلق الإعلانات في المنطقة والبداية مع الاتصالات السعودية

 أفادت مصادر موثوقة لعالم التقنية أن شركة الاتصالات السعودية STC ستكون أول الشركاء الاعلانيين لشركة سناب شات في المنطقة حيث سيتم تدشين هذه الشراكة غداً بحملة ” لبيه يابلادي ” وذلك مناسبة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تعلن رسميا عن المساعد الصوتي Bixby

 انضمت سامسونج إلى كبرى الشركات التقنية حول العالم وأعلنت رسمياً عن مساعدها الذكي Bixby لينضم بذلك إلى سيري وكورتانا وأليكسا وقوقل وغيرها. تقول سامسونج أن مساعدها الصوتي سيكون مختلف لأنه قادر على أداء...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: لافي كلينك
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة