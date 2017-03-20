سوني تعلن عن هاتف Xperia L1 متوسط المواصفات بأندرويد نوجا

أعلنت سوني عن إطلاق هاتف ذكي جديد متوسط المواصفات يدعى Xperia L1 يحمل شاشة عالية الدقة ويعمل بأحدث نسخة أندرويد نوجا. الهاتف يأتي بشاشة 5,5 بوصة بدقة 1280*720 بكسل مع حواف نحيفة نسبياً. يعمل بمعالج MT6737T من ميدياتك رباعي النوى ومعالج رسوميات Mali-T720 مع ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت ودعم بطاقات الذاكرة الخارجية. بالرغم من أنه متوسط المواصفات إلا أن هواتف سوني تتميز » تفاصيل
أعلنت سوني عن هاتف Xperia ZR و الذي يأتي بمواصفات فنية عالية و إمكانية التصوير تحت الماء بالدقة الكاملة. Xperia ZR يحمل شاشة من قياس 4.6 بوصة عالية الدقة 1280×720 HD بكسل من نوع optiContrast OLED مع...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
انضمت سامسونج إلى كبرى الشركات التقنية حول العالم وأعلنت رسمياً عن مساعدها الذكي Bixby لينضم بذلك إلى سيري وكورتانا وأليكسا وقوقل وغيرها. تقول سامسونج أن مساعدها الصوتي سيكون مختلف لأنه قادر على أداء...