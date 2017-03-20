سامسونج تعلن رسميا عن المساعد الصوتي Bixby

دراسة تكتشف أن المساعد الصوتي سيري يتفوق على قوقل ناو وكورتانا بالنسبة لميزة المساعد الصوتي المتوافرة على الأجهزة المحمولة، لدينا سيري، وقوقل ناو، وكورتانا، الذين يتوافرون على التوالي من شركة أبل، وقوقل، ومايكروسوفت. وجميعهم لديهم خصائص قوية وكذلك الحظ الوافر من...