سامسونج تعلن رسميا عن المساعد الصوتي Bixby

انضمت سامسونج إلى كبرى الشركات التقنية حول العالم وأعلنت رسمياً عن مساعدها الذكي Bixby لينضم بذلك إلى سيري وكورتانا وأليكسا وقوقل وغيرها. تقول سامسونج أن مساعدها الصوتي سيكون مختلف لأنه قادر على أداء أي مهمة تقريباً يمكن للتطبيق أن يقوم بها من خلال شاشات اللمس في الهواتف الذكية. وأضافت أن المساعد الصوتي سيكون قادراً على فهم ما الذي يريد المستخدم أن يقوم به عبر التطبيقات الخارجية. وسيكون مستوى » تفاصيل
بالنسبة لميزة المساعد الصوتي المتوافرة على الأجهزة المحمولة، لدينا سيري، وقوقل ناو، وكورتانا، الذين يتوافرون على التوالي من شركة أبل، وقوقل، ومايكروسوفت. وجميعهم لديهم خصائص قوية وكذلك الحظ الوافر من...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...