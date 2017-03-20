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سامسونج تعلن رسميا عن المساعد الصوتي Bixby

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سامسونج تعلن رسميا عن المساعد الصوتي Bixby
(من tech-wd.com)
انضمت سامسونج إلى كبرى الشركات التقنية حول العالم وأعلنت رسمياً عن مساعدها الذكي Bixby لينضم بذلك إلى سيري وكورتانا وأليكسا وقوقل وغيرها. تقول سامسونج أن مساعدها الصوتي سيكون مختلف لأنه قادر على أداء أي مهمة تقريباً يمكن للتطبيق أن يقوم بها من خلال شاشات اللمس في الهواتف الذكية. وأضافت أن المساعد الصوتي سيكون قادراً على فهم ما الذي يريد المستخدم أن يقوم به عبر التطبيقات الخارجية. وسيكون مستوى » تفاصيل
 
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