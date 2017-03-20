7 عمليات خفية تحدث في جسمك الآن

شعارات بارعة برسائل خفية لعلامات تجارية شهيرة! أغلبنا يعرف هذه الحكاية القديمة المشهورة من التراث: طالب علم ما ذهب إلى حكيم ما يطلب الحكمة. هكذا، وكعادة الحكماء السخيفة، كان رد الحكيم جاهزًا في انتظار ذلك الطالب منذ الأزل: احمل هذا القدح من الماء...