7 عمليات خفية تحدث في جسمك الآن

يرصد الإنسان بحواسه المحدودة، وظائف قليلة مما يجري داخل جسمه، مثل نبضات القلب ونحو ذلك، لكن ثمة أمورا كثيرة خفية تحصل، طوال الوقت، ولا ينتبه إليها، بالنظر إلى حاجته لأجهزة متطورة بالغة الدقة لملاحظتها. » تفاصيل
قلب الإنسان يفيض بالأسرار والعجائب! فهو محرك حياة الإنسان وأهميته بالغة لصحته! لكن الملايين حول العالم يعانون من ضعف أو مما يسمى بـ "قصور القلب". فكيف يعمل القلب، وكيف يمكن تحسين أدائه، وما سر انسجام...
في مقابلة جديدة له تحدث Shigeru Miyamoto الإسم الشهير في ننتندو ومنتج لعبة Star Fox Zero الجديدة عن كون اللعبة تقدم خيارا ملائما للاعبين المبتدئين ومن وصل إلى جزئية في إحدى المراحل والتي كانت أصعب من...
أغلبنا يعرف هذه الحكاية القديمة المشهورة من التراث: طالب علم ما ذهب إلى حكيم ما يطلب الحكمة. هكذا، وكعادة الحكماء السخيفة، كان رد الحكيم جاهزًا في انتظار ذلك الطالب منذ الأزل: احمل هذا القدح من الماء...