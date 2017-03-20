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7 عمليات خفية تحدث في جسمك الآن
(من skynewsarabia.com)
يرصد الإنسان بحواسه المحدودة، وظائف قليلة مما يجري داخل جسمه، مثل نبضات القلب ونحو ذلك، لكن ثمة أمورا كثيرة خفية تحصل، طوال الوقت، ولا ينتبه إليها، بالنظر إلى حاجته لأجهزة متطورة بالغة الدقة لملاحظتها. » تفاصيل
 
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