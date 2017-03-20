أجمل الأميرات حول العالم

البحيرات ال (15) الأكثر جمالا في العالم البحيرات تنتشر في كثير من بلدان العالم وهي تعد من الأماكن المميزة نظرا للطبيعة التي تمتلكها وقد تعد البحيرات أماكن جذب سياحي في بعض البلدان خصوصا اذا كانت البحيرة ذات طبيعية جمالية تختلف عن غيرها ،...