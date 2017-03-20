فصائل الدم ما هي؟ وهل تظهر فصيلة في بلد ما أكثر من غيره؟

أحيانا أثناء حالات الطوارئ يطلب الأطباء فصيلة دم معينة من أجل نقل الدم إلى المرضى، وفي حالة إذا كانت هذه الفصيلة غير متاحة في المستشفى، فهم تلجأون إلى الخارج، مثل بنوك الدم حيث تكون مختلف فصائل الدم...
أعتقد القدماء أن طبائع الإنسان على ارتباط بفصيلة دمه، ورغم أن ذلك لم يثبت علميا، إلا أن دراسة أكتشفت أن لفصيلة الدم علاقة وثيقة بقدرة الإنسان على عدم الإصابة ببعض الأمراض. فما هي فصائل الدم المقاومة...
أعتقد القدماء أن طبائع الإنسان على ارتباط بفصيلة دمه، ورغم أن ذلك لم يثبت علميا، إلا أن دراسة أكتشفت أن لفصيلة الدم علاقة وثيقة بقدرة الإنسان على عدم الإصابة ببعض الأمراض. فما هي فصائل الدم المقاومة...