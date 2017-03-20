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فصائل الدم ما هي؟ وهل تظهر فصيلة في بلد ما أكثر من غيره؟ -

reham mo (صحة ويب se7aweb)
 

فصائل الدم ما هي؟ وهل تظهر فصيلة في بلد ما أكثر من غيره؟ -
(من se7aweb.com)
للدم أربعة فصائل رئيسية (أنواع الدم): A ,B,AB وO بداية  تكمن أهمية فصائل الدم بأن لها الدور الرئيسي في  تحديد الجينات التي ترثها من والديك وعلي أساسها يتم » تفاصيل
 
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