فصائل الدم ما هي؟ وهل تظهر فصيلة في بلد ما أكثر من غيره؟

الأبحاث تجد بأن الطائرات من دون طيار قادرة على نقل أكياس الدم أثناء حالات الطوارئ أحيانا أثناء حالات الطوارئ يطلب الأطباء فصيلة دم معينة من أجل نقل الدم إلى المرضى، وفي حالة إذا كانت هذه الفصيلة غير متاحة في المستشفى، فهم تلجأون إلى الخارج، مثل بنوك الدم حيث تكون مختلف فصائل الدم...