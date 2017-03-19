Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها هذا العام نظرا لقلة الشحنات

تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية العملاقة Huawei لن تتمكن من تأمين الكمية المطلوبة من هذه الشاشات لهواتفها في هذا العام وفقاً لتقرير جديد. Huawei ستتمكن من […] The post Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها » تفاصيل