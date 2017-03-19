Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها هذا العام نظرا لقلة الشحنات

تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية العملاقة Huawei لن تتمكن من تأمين الكمية المطلوبة من هذه الشاشات لهواتفها في هذا العام وفقاً لتقرير جديد. Huawei ستتمكن من […]
The post Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها » تفاصيل
قامت شركة Huawei اليوم بتعزيز سلسلتها من الهواتف الذكية المتوسطة من خلال الكشف عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يدعى Huawei Enjoy 6. ووفقا لشركة Huawei، فقد تم تزويد هذا الهاتف بمواصفات تقنية تشمل...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...