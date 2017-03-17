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عثر على كنز وسلمه للحكومة
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عثر على كنز وسلمه للحكومة
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
أعلنت حكومة سيراليون، الخميس، العثور على ماسة عملاقة، يمكن أن تكون عاشر أكبر ماسة عرفتها البشرية. »
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تعليقات (1)
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maryadm
منذ 8 ساعة
+0 تثبيت
عمل طيب جدا
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