سامسونج قد تكشف عن هاتف قابل للطي في IFA 2017

سامسونج قد تعرض هاتفها الذكي القابل للطي في معرض MWC 2017، ولكن ليس للجميع حيث هناك دخان هناك نار، وهذا ينطبق على كل كل الحديث الذي تم تداوله مؤخرا حول الشاشات والهواتف الذكية القابلة للطي. وكانت شركة سامسونج تعمل على تطوير الشاشات والأجهزة المحمولة القابلة للطي منذ سنوات...