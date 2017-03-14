سامسونج قد تكشف عن هاتف قابل للطي في IFA 2017

تقترب سامسونج كل يوم من إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي، حيث خرجت عنه الكثير من الشائعات على مدار الأعوام القليلة الماضية، وحسب آخر التقارير فإنّ الشركة الكورية ستبدأ في إنتاج نموذج اختباري منه في الربع الثالث من العام الجاري. جدير بالذكر أنّ سامسونج قدّمت بالفعل شاشة قابلة للطي في وقت سابق، واستعرضت الشركة إمكانيات طي هذه الشاشة بأكثر من طريقة، لكن طبقًا للتقارير الأخيرة فإنّ سامسونج تعمل بالفعل » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...