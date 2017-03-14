خدمة إدارة فرق العمل Microsoft Teams تصل للجميع

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...