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خدمة إدارة فرق العمل Microsoft Teams تصل للجميع

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خدمة إدارة فرق العمل Microsoft Teams تصل للجميع
(من tech-wd.com)
أصبحت خدمات إدارة فرق العمل تشهد منافسة كبيرة لاسيما بعد دخول العمالقة مثل قوقل ومايكروسوفت بعد نجاح خدمات مثل Slack وغيرها. وفي نوفمبر الماضي أعلنت مايكروسوفت عن خدمتها الجديدة Teams والآن بدأت بتوفرها رسمياً حول العالم. خدمة Teams هي منصة عمل تشاركي تعتمد على الدردشة وهي متاحة ضمن أوفيس 356 في 181 بلد حول العالم. واستخدمت المنصة أكثر من 50 ألف شركة حول العالم منذ إطلاق نسخة المعاينة في نوفمبر. » تفاصيل
 
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