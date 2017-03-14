خدمة إدارة فرق العمل Microsoft Teams تصل للجميع

أصبحت خدمات إدارة فرق العمل تشهد منافسة كبيرة لاسيما بعد دخول العمالقة مثل قوقل ومايكروسوفت بعد نجاح خدمات مثل Slack وغيرها. وفي نوفمبر الماضي أعلنت مايكروسوفت عن خدمتها الجديدة Teams والآن بدأت بتوفرها رسمياً حول العالم. خدمة Teams هي منصة عمل تشاركي تعتمد على الدردشة وهي متاحة ضمن أوفيس 356 في 181 بلد حول العالم. واستخدمت المنصة أكثر من 50 ألف شركة حول العالم منذ إطلاق نسخة المعاينة في نوفمبر. » تفاصيل
صحّت الشائعات، أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن إطلاق خدمة جديدة تدعى Microsoft teams تهدف من خلالها منافسة خدمات مثل Slack التي تؤمن بين تواصل بين أعضاء فرق العمل بسهولة. Microsoft teams هو عبارة عن تطبيق...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...