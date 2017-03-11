عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
برامج
كيفية إزالة برامج من جذورها بدون برامج بطريقة صحيحة
2
تثبيت
ثبت
كيفية إزالة برامج من جذورها بدون برامج بطريقة صحيحة
Hakim Kimo
منذ 5 ساعة
(من
hakimamine.blogspot.com
)
نقوم بتقديم مجموعة من العاب مجانية و شروحات العاب بالفيديو والصور كما نطرح اخر أخبار العاب و بالإضافة الى شروحات ربح المال و مواقع ربح المال مرحبا بكم في مدونة عبد الحكيم أمين »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
برامج
وسوم:
برامج
حاسوب
تعليقات (0)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال
افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه
الفرق بين تغيير ااإطارات في الفورمولا 1 بين عام 1950 واليوم..
مقطع فيديو 4K من طائرة بدون طيار لمقر آبل الجديد Apple Park
جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
قد يهمك أيضاً:
1
جوجل تحصل على لقب أفضل شركة للعمل
نقوم بتقديم مجموعة من العاب مجانية و شروحات العاب بالفيديو والصور كما نطرح اخر أخبار العاب و بالإضافة الى شروحات ربح المال و مواقع ربح المال مرحبا بكم في مدونة عبد الحكيم أمين...
الموضوع:
جوجل
1
المفهوم الخاطئ لدى الفتيات عن ذكاء الذكور بحوث امريكية
نقوم بتقديم مجموعة من برامج مجانية وشروحات المواضيع بالفيديو والصور كما انطرح العديد من المقالات التي تهم الويندوز ولينكس بالإضافة الى شروحات مواقع والعديد من الدورس تصميمات بلوجر والمساعدة في...
الموضوع:
أخبار غريبة
1
تيفاوين للمعلوميات - tifawininfo
تيفاوين للمعلوميات/tifawininfo :جديد الحلقات والقوالب بلوجر 2014 , اضافات بلوجر 2014 , برامج والسيو 2014 نقوم بتقديم مجموعة من الشروحات والمواضيع بالفيديو كما نطرح العديد من المقالات التي تهم...
الموضوع:
إنترنت
1
بطارية تشحن طاقتها في ثوان وتدوم لأيام
نقوم بتقديم مجموعة من برامج مجانية وشروحات المواضيع بالفيديو والصور كما انطرح العديد من المقالات التي تهم المعلوميات والتقنية بالإضافة الى شروحات مواقع والعديد من الدورس تصميمات والمساعدة في البحث عن...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
شروحات, وبرماج, وقوالب بلوجر, وتقنية فى المجالات واخبار الانترنت
نقوم بتقديم مجموعة من الشروحات والمواضيع بالفيديو كما نطرح العديد من المقالات التي تهم الويندوز ولينكس بالإضافة إلى شروحات مواقع والعديد من الدروس حول الحماية و الامن المعلوماتي بالإضافة إلى حلول...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من hakimamine.blogspot.com
1
جوجل تحصل على لقب أفضل شركة للعمل
نقوم بتقديم مجموعة من العاب مجانية و شروحات العاب بالفيديو والصور كما نطرح اخر أخبار العاب و بالإضافة الى شروحات ربح المال و مواقع ربح المال مرحبا بكم في مدونة عبد الحكيم أمين...
الموضوع:
جوجل
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
pramgweb
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة