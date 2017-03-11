تطبيق Privacy Shade من بلاك بيري لحماية الخصوصية أثناء التصفّح

منذ أن طرحت بلاك بيري هواتفها العاملة بنظام تشغيل أندرويد، أتاحت الشركة مجموعة من التطبيقات من على متجر قوقل بلاي، كتطبيق Hub وتطبيق جهات الإتصال وتطبيق إدارة الملفات وتطبيقات أدارة كلمات المرور وغيرها من التطبيقات الأخرى، جديدها تطبيق Privacy Shade والذي يأتي بفكرة مميزة للغاية، وهي قدرة المستخدم على إخفاء أو تضليل معظم الشاشة وإبقاء الذي يتصفّحه دون تضليل أو إخفاء. وبذلك يُأمّن التطبيق من » تفاصيل
أعلنت شركة بلاك بيري عن إتاحتها تحديث جديد لجميع تطبيقاتها على متجر قوقل بلاي، وشملت التحديثات حزمة تطببيقاتها المعروفة بإسم BlackBerry Hub والتي تضم مجموعة من التطبيقات وهي تطبيق التراسل Hub وتطبيق...
خدمات BlackBerry Hub هي الخدمات التي قدمتها الشركة الكندية بلاك بيري في هواتفها التي تعمل بنظام بلاك بيري 10 او هواتفها الأخرى والعاملة بنظام تشغيل اندرويد مثل PRIV و DTEK50، وبعد ذلك أعلنت الشركة عن...
على مدى الفترة الماضية تقوم شركة قوقل بعملية تفكيك للتطبيقات الإفتراضية التي تأتي بشكل مسبق على هواتف أندرويد، وطرحها على متجر قوقل بلاي وهذا بدوره يساعد المستخدمين على تحديث التطبيقات بشكل منفصل دون...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...