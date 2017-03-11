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تطبيق Privacy Shade من بلاك بيري لحماية الخصوصية أثناء التصفّح

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تطبيق Privacy Shade من بلاك بيري لحماية الخصوصية أثناء التصفّح
(من tech-wd.com)
منذ أن طرحت بلاك بيري هواتفها العاملة بنظام تشغيل أندرويد، أتاحت الشركة مجموعة من التطبيقات من على متجر قوقل بلاي، كتطبيق Hub وتطبيق جهات الإتصال وتطبيق إدارة الملفات وتطبيقات أدارة كلمات المرور وغيرها من التطبيقات الأخرى، جديدها تطبيق Privacy Shade والذي يأتي بفكرة مميزة للغاية، وهي قدرة المستخدم على إخفاء أو تضليل معظم الشاشة وإبقاء الذي يتصفّحه دون تضليل أو إخفاء. وبذلك يُأمّن التطبيق من » تفاصيل
 
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