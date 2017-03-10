الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تلاوات نادره

صور نادره للحرم المكي هنا ستجد صور قديمة جدا بل نادره للكعبة المشرفه والحرم المكي، وتعود بعض تلك الصور الى اواخر القرن الـ 19 ميلادي أي قبل أكثر من 100 عام. اليكم الصور......