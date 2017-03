مجموعة جديدة من صور لعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild ولا دعم لتعدد اللغات مع إطلاقها تشاركنا ننتندو اليوم بمجموعة جديدة من صور مغامرة لينك بلعبة The Legend of Zelda: Breath of the Wild المقرر إصداراها بشهر مارس القادم على جهازي الوي يو و الننتندو سويتش. أيضا قامت ننتندو بالتأكيد بكون...