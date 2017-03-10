صور مسربة تقارن بين حجم جالاكسي إس 8 وإس 8 بلس مع هواتف أخرى

بعد أن تسربت الكثير من الصور خلال الأسابيع الأخيرة، يبدو أنه لم يعد هناك سر حول كيف سيبدو هاتف جالاكسي إس 8 المقبل. ومن ضمن أحدث التسريبات، كشفت بعض الصور عن مقارنة حجم الجهاز مع إصدارات لهواتف أخرى. نشر حساب OnLeaks على تويتر صور تقارن بين الحجم الفعلي لهاتفي سامسونج المنتظرين جالاكسي إس 8 وجالاكسي إس 8 بلس مع جالاكسي إس 6، وجالاكسي إس 7، وجالاكسي نوت 7، بالإضافة إلى هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس. » تفاصيل
فيما يُمكن أن ننظر إليه باعتباره مُبادرة وديَّة في المُنافَسة، نشرت شركة إل جي صورة تقارن فيها بين هاتفها الجديد جي 5، مع هاتف سامسونج جالاكسي إس 7. وإجمالًا لما في الصورة، هناك ثمان نقاط قارنت فيها...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...