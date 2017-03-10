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صور مسربة تقارن بين حجم جالاكسي إس 8 وإس 8 بلس مع هواتف أخرى

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صور مسربة تقارن بين حجم جالاكسي إس 8 وإس 8 بلس مع هواتف أخرى
(من tech-wd.com)
بعد أن تسربت الكثير من الصور خلال الأسابيع الأخيرة، يبدو أنه لم يعد هناك سر حول كيف سيبدو هاتف جالاكسي إس 8 المقبل. ومن ضمن أحدث التسريبات، كشفت بعض الصور عن مقارنة حجم الجهاز مع إصدارات لهواتف أخرى. نشر حساب OnLeaks على تويتر صور تقارن بين الحجم الفعلي لهاتفي سامسونج المنتظرين جالاكسي إس 8 وجالاكسي إس 8 بلس مع جالاكسي إس 6، وجالاكسي إس 7، وجالاكسي نوت 7، بالإضافة إلى هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Amine Isoomei Islah منذ 46 دقيقة
+0 تثبيت
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