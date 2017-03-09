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Torment: Tide of Numenera تحصل على عرض التقييمات
(من true-gaming.net)
تحصل لعبة الأر بي جي الغربية Torment: Tide of Numenera على عرض دعائي جديد يستعرض لنا التقييمات التي حصلت عليها اللعبة منذ إطلاقها في الـ28 من فبراير الماضي على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلي، اللعبة حصلت على تقييم 8 في مراجعة الموقع لها. » تفاصيل
 
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