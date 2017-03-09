Torment: Tide of Numenera تحصل على عرض التقييمات

تحصل لعبة الأر بي جي الغربية Torment: Tide of Numenera على عرض دعائي جديد يستعرض لنا التقييمات التي حصلت عليها اللعبة منذ إطلاقها في الـ28 من فبراير الماضي على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلي، اللعبة حصلت على تقييم 8 في مراجعة الموقع لها. » تفاصيل
بعد الإعلان عن لعبة Pure Farming 17، ها هي شركة النشر البولندية Techland تتعاون مع فريق مستقل جديد لجلب لعبته إلى الأجهزة المنزلية، واللعبة هذه المرة هي لعبة الآربيجي Torment: Tides of Numenera التي...
تحصل لعبة الأر بي جي الغربية Vikings: Wolves of Midgard من فريق التطوير Games Farm على عرض دعائي قصير للتشويق لإصدار اللعبة في الـ28 من مارس الحالي على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي المنزلية. في...
بعد صدورها سابقا على الحاسب الشخصي والبلايستيشن 4 ها هي لعبة المغامرات ذات التوجه الفني الجميل ABZU تصدر على الإكس بوكس ون ويشاركنا فريق التطوير Giant Squid بعرض جديد للعبة بهذه المناسبة والذي يستعرض...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
قامت SNK اليوم الإعلان عن حصول لعبة القتال The King of Fighters XIV على ثلاث شخصيات إضافية جديدة تصدر كل منها على حدة وأول شخصية هي Whip التي ظهرت لأول مرة في إصدار The King of Fighters 99. الخامس من...