هواتف Galaxy S8 ستأتي كذلك مع تقنية التعرف على الوجه، وفقا لتقرير جديد

الهاتفين Galaxy C5 Pro و Galaxy C7 Pro قادمين في الشهر المقبل وفقا لإشاعة جديدة وفقا لإشاعة جديدة وردتنا اليوم من الصين، فيبدو أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان رسميا عن الهاتفين Galaxy C5 Pro و Galaxy C7 Pro في شهر ديسمبر المقبل. هذه الإشاعة، والتي جاءت على شكل منشور على الشبكة...