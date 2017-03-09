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هواتف Galaxy S8 ستأتي كذلك مع تقنية التعرف على الوجه، وفقا لتقرير جديد
(من electrony.net)
كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة بالفعل أنه تم نقل مستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 إلى الخلف، وأنه تم تزويد هذين الهاتفين أيضا بمستشعر قزحية العين. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 سيأتيان كذلك مع خاصية التعرف على الوجه. وبخصوص هذا الموضوع صرح […] The post هواتف Galaxy S8 ستأتي كذلك مع تقنية التعرف على الوجه، وفقا لتقرير » تفاصيل
 
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