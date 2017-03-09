هواتف Galaxy S8 ستأتي كذلك مع تقنية التعرف على الوجه، وفقا لتقرير جديد

كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة بالفعل أنه تم نقل مستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 إلى الخلف، وأنه تم تزويد هذين الهاتفين أيضا بمستشعر قزحية العين. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 سيأتيان كذلك مع خاصية التعرف على الوجه. وبخصوص هذا الموضوع صرح […]
The post هواتف Galaxy S8 ستأتي كذلك مع تقنية التعرف على الوجه، وفقا لتقرير » تفاصيل
واحدة من الميزات الجديدة التي وصلت مع الهاتف Galaxy Note 7 هي مستشعر قزحية العين. مستشعرات بصمات الأصابع كانت المعيار لحماية البيانات داخل الهواتف الذكية على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن يبدو أن...
وفقا لأحدث تقرير يردنا من كوريا الجنوبية، فيبدو أنه تم الإنتهاء من تحديد مواصفات وتصميم الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج. ويقال بأن كل من Galaxy S8 و Galaxy S8 Plus سيفقدان الزر الرئيسي الفعلي أسفل...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
قامت شركة جوجل بالإعلان عن المساعد الرقمي Google Assistant في العام الماضي ليحل محل المساعد الرقمي Google Now. في البداية، تم تضمين هذا المساعد الرقمي الجديد في تطبيق الدردشة Google Allo، وقامت شركة...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...