جوجل تصدر Google Assistant على نطاق واسع للهواتف غير التابعة لها

قامت شركة جوجل بالإعلان عن المساعد الرقمي Google Assistant في العام الماضي ليحل محل المساعد الرقمي Google Now. في البداية، تم تضمين هذا المساعد الرقمي الجديد في تطبيق الدردشة Google Allo، وقامت شركة جوجل بعد ذلك بتضمينه في هواتف Google Pixel وفي جهاز Google Home، وفي الأونة الأخيرة أعلنت شركة جوجل أنه سيشق طريقه إلى […]
The post جوجل تصدر Google Assistant على نطاق واسع للهواتف غير التابعة » تفاصيل
بالأمس، أوضحنا لكم بأن شركة جوجل قامت أخيرًا بإصدار المساعد الرقمي Google Assistant لكافة الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد Marshmallow وستليها بعد ذلك كافة الأجهزة التي تعمل بنظام لأندرويد Nougat مع...
المساعد الرقمي Google Assistant التابع لشركة جوجل متاح حاليا فقط على الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، ولكن النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق Google...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
كشفت لنا التسريبات والشائعات السابقة بالفعل أنه تم نقل مستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 إلى الخلف، وأنه تم تزويد هذين الهاتفين أيضا بمستشعر قزحية العين. الآن، وفقا لتقرير جديد...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...