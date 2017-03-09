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جوجل تصدر Google Assistant على نطاق واسع للهواتف غير التابعة لها
(من electrony.net)
قامت شركة جوجل بالإعلان عن المساعد الرقمي Google Assistant في العام الماضي ليحل محل المساعد الرقمي Google Now. في البداية، تم تضمين هذا المساعد الرقمي الجديد في تطبيق الدردشة Google Allo، وقامت شركة جوجل بعد ذلك بتضمينه في هواتف Google Pixel وفي جهاز Google Home، وفي الأونة الأخيرة أعلنت شركة جوجل أنه سيشق طريقه إلى […] The post جوجل تصدر Google Assistant على نطاق واسع للهواتف غير التابعة » تفاصيل
 
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