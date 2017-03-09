Whip اول الشخصيات الإضافية للعبة The King of Fighters XIV

صور جديدة من لعبة The King of Fighters XIV The King of Fighters XIV الجزء الجديد من سلسلة ألعاب القتال التي تعود بعد غياب طويل يحصل على خمس صور جديدة، اللعبة تصدر حصريا على البلايستيشن 4 في وقت ما من هذا العام ولا زلنا نرى عبارة “الصور...