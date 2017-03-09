Whip اول الشخصيات الإضافية للعبة The King of Fighters XIV

قامت SNK اليوم الإعلان عن حصول لعبة القتال The King of Fighters XIV على ثلاث شخصيات إضافية جديدة تصدر كل منها على حدة وأول شخصية هي Whip التي ظهرت لأول مرة في إصدار The King of Fighters 99. الخامس من أبريل هو موعد الإصدار للشخصية التي ستصدر مقابل 5.99 دولار ويمكنكم أن تطلعوا على أسلوب […] » تفاصيل
إليكم هذا الفيديو للعبة القتال The King of Fighters XIV والذي نحصل فيه على استعراض لفريق الصين من اللعبة مع شخصيات Shun’ei, Tung و Meitenkun. اللعبة حصلت على ديمو بالفعل متوفر الآن للتجربة. The King...
The King of Fighters XIV لعبة القتال الجديدة من SNK أصبحت متوفرة الأن في مختلف الأسواق العالمية ونحصل على عرض الإطلاق بهذه المناسبة، The King of Fighters XIV تقدم 50 شخصية قابلة للعب وبرسومات ثلاثية...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...