No Man’s Sky تحصل على إستعراض جديد لتحديث The Path Finder

عرض دعائي جديد للعبة No Man’s Sky الإستكشاف نحصل على عرض دعائي جديد للعبة No Man’s Sky وهو الأول من بين 4 عروض تعرفنا على مختلف جوانب لعبة المغامرات والإستكشاف التي تأجلت كثيرا وعانت من العديد من المشاكل وتصل أخيرا في التاسع من أغسطس...