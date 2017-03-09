No Man’s Sky تحصل على إستعراض جديد لتحديث The Path Finder

نحصل على عرض دعائي جديد للعبة الإستكشاف والتصويب من منظور الشخص الأول No Man’s Sky والذي يستعرض لنا محتويات تحديث The Path Finder للعبة والذي لا يملك موعد إصدار في الوقت الحالي، No Man’s Sky متوفرة حاليا على الحاسب الشخصي والبلايستيشن 4. » تفاصيل
بمناسبة حصولها على موعد إصدار لنسخة الحاسب الشخصي منها تحصل لعبة الأكشن والتصويب من منظور الشخص الأول Shadow Warrior 2 على عرض دعائي جديد والذي لا يرينا الكثير من لقطات اللعب فعليا ونشاهد نهاية العرض...
نحصل على عرض دعائي جديد للعبة التصويب من منظور الشخص الأول Call of Duty: Black Ops III والذي يستعرض معه تحديث السوق السوداء الجديد الذي يضيف معه مجموعة جديدة من الحركات الإستعراضية والأسلحة ونحوها من...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
قامت SNK اليوم الإعلان عن حصول لعبة القتال The King of Fighters XIV على ثلاث شخصيات إضافية جديدة تصدر كل منها على حدة وأول شخصية هي Whip التي ظهرت لأول مرة في إصدار The King of Fighters 99. الخامس من...