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No Man’s Sky تحصل على إستعراض جديد لتحديث The Path Finder
(من true-gaming.net)
نحصل على عرض دعائي جديد للعبة الإستكشاف والتصويب من منظور الشخص الأول No Man’s Sky والذي يستعرض لنا محتويات تحديث The Path Finder للعبة والذي لا يملك موعد إصدار في الوقت الحالي، No Man’s Sky متوفرة حاليا على الحاسب الشخصي والبلايستيشن 4. » تفاصيل
 
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