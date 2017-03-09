برشلونة يقصي سان جرمان.. ويصنع المعجزة

في مباراة ملحمية، نجح فريق برشلونة الإسباني في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام فريق باريس سان جرمان، وفاز عليه 6-5 في مجموع المباراتين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في معقل الفريق الكتالوني، مساء الأربعاء. » تفاصيل
كشف مدرب برشلونة المساعد، جوردي رورا، أن الجهاز الفني للفريق الكتالوني لم يكن ينوي اللجوء إلى الاستعانة بنجم الفريق ليونيل ميسي إلا إذا ما تعقدت الأمور خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جرمان الفرنسي...
بات برشلونة أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يقلب تأخره بفارق 4 أهداف في أدوار خروج المهزوم بفضل هدف سيرغيو روبرتو في الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي منح أصحاب الأرض انتصارا لا ينسى على...