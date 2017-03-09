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برشلونة يقصي سان جرمان.. ويصنع المعجزة

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برشلونة يقصي سان جرمان.. ويصنع المعجزة
(من skynewsarabia.com)
في مباراة ملحمية، نجح فريق برشلونة الإسباني في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام فريق باريس سان جرمان، وفاز عليه 6-5 في مجموع المباراتين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في معقل الفريق الكتالوني، مساء الأربعاء. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
harvestex منذ 1 ساعة
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ألف مبروك للبارسا وعشاقها، لقد كانت أفضل مباراة في التاريخ!
[الرد على harvestex]

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