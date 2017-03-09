برشلونة يقصي سان جرمان.. ويصنع المعجزة

بالصور.. هايبرلوب وان وسيلة مواصلات ثورية ظهرت الصور الأولية لخط سير تجريبي لنظام "هايبرلوب وان" للمواصلات، الذي من المفترض أن يتم إنشاء أول خط سير له بين مدينتي أبوظبي ودبي، في رحلة ستستغرق 12 دقيقة فقط....