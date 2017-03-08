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فوائد الصوم المتقطع - لياقة جسدية وقَوام مثالي
2
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فوائد الصوم المتقطع - لياقة جسدية وقَوام مثالي
dailynews
منذ 7 ساعة
(من
dw.com
)
تبحثون عن لياقة بدنية وقوام مثالي؟ الحصول على ذلك ليس أمراً صعباً، بل يكفي الابتعاد عن المعكرونة والشكولاتة واختيار نوع الصيام الملائم والالتزام به حسب رأي بعض الخبراء الألمان! المزيد من النصائح في المقال. »
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الموضوع:
علوم عامة
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