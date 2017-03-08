فوائد الصوم المتقطع - لياقة جسدية وقَوام مثالي

هذا ما يميز آباء الأطفال الأذكياء على مدى 45 عاما أجرى باحثون دراسة من أطول الأبحاث في تاريخ العلوم، على ما مجموعه 5000 طفل من أصحاب المواهب الفكرية. ومن الممكن لنتائج هذه الأبحاث أن تؤثر على تغير أسلوب تعليم الأجيال القادمة....