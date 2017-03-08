17 صورة مذهلة من الكون لم يتم التلاعب بها يتوجب عليك رؤيتها

الارض كوكب رائع و ما يحيط بها ايضاً, على الرغم من انك قد ترى الكثير خلال حياتك و لكن يفاجئك حين يقول لك احدهم انك لم ترى شيء بعد, لا تخاف انت لست وحدك بعض الاشياء لا تستطيع ان تراها ببساطة و لا تستطيع ان تراها كل يوم و هذا ما يجعل الكوكب مخزن كبير من الاسرار. » تفاصيل
اي ان كان الوقت المضى و انت تعيش على هذا الكوكب فأنت لم تكتشفه منه حتى 1% مع رقم كهذا لا يمكن تخيل كم ان الارض كوكب رائع و يخفي اسرار مذهلة, و هذه القائمة تضم بعض من الجزء المخفي من هذا الكوكب الرائع....
جميعنا يعلم ان كوكب الأرض هو مكان رائع جدا (وبالرغم من كل شىء هو الوطن). ولكن معظمنا تمر ايامه دون ان ينظر كم هو مذهل هذا الكوكب. نحن مجرد نقطة صغيرة في هذا الكون الكبير جدا، ولكن هذه النقطة سوف تعلم...
قد يكون العنوان غريباً بعض الشيء و لكن هذا حقيقي, قام مصمم اسباني يدعى مارتن ازوا يعيش في برشلونه بتصميم خيمة تتخذ شكل غرفة مربعة يمكنك طيها و وضعها في جيبك و استخدامها اثناء وجودك في العراء بدلاً من...