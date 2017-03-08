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17 صورة مذهلة من الكون لم يتم التلاعب بها يتوجب عليك رؤيتها

مونتيسيتو دوت كوم (mountisito)
 
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17 صورة مذهلة من الكون لم يتم التلاعب بها يتوجب عليك رؤيتها
(من mountisito.com)
الارض كوكب رائع و ما يحيط بها ايضاً, على الرغم من انك قد ترى الكثير خلال حياتك و لكن يفاجئك حين يقول لك احدهم انك لم ترى شيء بعد, لا تخاف انت لست وحدك بعض الاشياء لا تستطيع ان تراها ببساطة و لا تستطيع ان تراها كل يوم و هذا ما يجعل الكوكب مخزن كبير من الاسرار.
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