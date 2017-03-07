مصر.. القبض على رجل الأعمال أحمد عز بقضية تراخيص الحديد

علامات نقص الحديد في الجسم يعد نقص الحديد في الجسم أحد أكثر الأعراض التي قد تصيب الإنسان. وتعاني النساء بصورة أكبر من الرجال من نقص الحديد. لكن ما هي علامات نقص الحديد ؟ وما هي خطورة نقصه؟ وكيف يمكن تعويض الحديد في جسم...