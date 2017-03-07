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اقتصاد وتجارة
مصر.. القبض على رجل الأعمال أحمد عز بقضية تراخيص الحديد
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مصر.. القبض على رجل الأعمال أحمد عز بقضية تراخيص الحديد
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، التحفظ على قطب صناعة الحديد والصلب في مصر أحمد عز، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد" على ذمة المحاكمة. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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knowledgal
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knowledgal
منذ 34 دقيقة
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