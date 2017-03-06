صورة بها لغز لما يحل طوال 100 سنة

صورة مسربة جديدة لهاتف moto x+1 مع حافظة سربت صورة جديدة تعود لهاتف موتورولا الجديد القادم moto x+1، لكن هذه المرة الصورة المسربة هي للهاتف بداخل الحافظة. هذه الصورة ستكشف لنا شئ غريب، وهو أن الهاتف لا يحمل فلاش، فلا يوجد فتحة تعود للفلاش،...