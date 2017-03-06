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صورة بها لغز لما يحل طوال 100 سنة
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صورة بها لغز لما يحل طوال 100 سنة
MediaArabia
منذ 2 ساعة
(من
media-arabia.com
)
فى تلك الصورة لغز غريب لم يحل طوال 100 سنة على الرغم من وجود كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لحله ، فكل من ينظر إليها يرى أمرا مختلفا. »
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الموضوع:
أخبار غريبة
وسوم:
لغز
صورة غريبة
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