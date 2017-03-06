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تشلسي يواصل زحفه لاستعادة لقب البريميرليغ
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تشلسي يواصل زحفه لاستعادة لقب البريميرليغ
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
واصل تشلسي زحفه بثبات نحو استعادة لقب البريميرليغ بفوزه المستحق على جاره وست هام يونايتد 2-1، الاثنين، في الدربي اللندني على الملعب الأولمبي في عاصمة الضباب في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. »
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