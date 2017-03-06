تشلسي يواصل زحفه لاستعادة لقب البريميرليغ

قفزة هائلة لأسهم سناب شات وصلت قيمة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، لنحو 28 مليار دولار بعد الاكتتاب العام، الأمر الذي أبهر جميع الخبراء، خاصة أن تطبيق سناب شات لم يحظ بشهرة سوى منذ سنوات قليلة، بحسب الغارديان....