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أخيرا .. فيس بوك تختبر إضافة زر لم يعجنبي Dislike ولكن لتطبيق التراسل مسنجر
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
أخيرا .. فيس بوك تختبر إضافة زر لم يعجنبي Dislike ولكن لتطبيق التراسل مسنجر
aitnews
منذ 3 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية تختبر فيس بوك أخيرًا جلب زر “لم يعجنبي” Dislike، ولكن ليس إلى شبكتها الاجتماعية، مثلما انتظر كثيرون من مستخدميها، بل... أخيرا .. فيس بوك تختبر إضافة زر “لم يعجنبي” Dislike ولكن لتطبيق التراسل مسنجر »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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knowledgal
منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
ههههه
أخيراا
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