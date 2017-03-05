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أبل تطرح طرازا جديدا من آيفون بهدوء
2
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أبل تطرح طرازا جديدا من آيفون بهدوء
dailynews
منذ 6 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
طرحت شركة "أبل" الأميركية، مؤخرا، نسخة جديدة من هاتف "آيفون 6"، في الأسواق الآسيوية، لتنضم بذلك إلى شركات رقمية تعيد إصدار أجهزة قديمة بعد إدخال تحسينات طفيفة عليها. »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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