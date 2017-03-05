أبل تطرح طرازا جديدا من آيفون بهدوء

آبل تكشف بهدوء عن نسخة 32GB من iPhone 6 للأسواق الآسيوية قامت شركة آبل في الأونة الأخيرة بإصدار نسخة محدثة من iPhone 6 للأسواق الآسيوية. بينما تم إصدار iPhone 6 في الأصل في العام 2014 مع خيارات تشمل 16GB و 64GB و 128GB، فهذه النسخة المحدثة الجديدة التي...