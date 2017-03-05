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إكس بوكس إسبانيا: جهاز Project Scorpio سيحصل على الكثير من الألعاب عند إطلاقه
(من electrony.net)
كنا قد حدثناكم سابقاً عن جهاز مايكروسوفت المنزلي الجديد، والذي حصل على الاسم المؤقت Project Scorpio في معرض التسلية الإلكتروني E3 2016. هذا الجهاز سيأتينا بقوة معالجة رسومية تصل حتى 6 TeraFLOPS، وسيكون الجهاز الأقوى على الإطلاق عند صدوره، مع قدرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K حقيقية. في مقابلة جديدة Juan Carlos مدير التواصل الاجتماعي […] The post إكس بوكس إسبانيا: جهاز Project Scorpio سيحصل على » تفاصيل
 
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