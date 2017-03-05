إكس بوكس إسبانيا: جهاز Project Scorpio سيحصل على الكثير من الألعاب عند إطلاقه

مايكروسوفت لا تريد منا القلق بشأن سعر جهاز Project Scorpio بالنظر إلى أن جهاز الألعاب المنزلي الجديد لشركة مايكروسوفت والمعروف حاليا بالإسم الرمزي Project Scorpio لن يأتي حتى العام المقبل، فمن المفهوم لماذا لم تكشف الشركة عن سعر هذا الجهاز حتى الآن. وكانت...