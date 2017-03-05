إكس بوكس إسبانيا: جهاز Project Scorpio سيحصل على الكثير من الألعاب عند إطلاقه

كنا قد حدثناكم سابقاً عن جهاز مايكروسوفت المنزلي الجديد، والذي حصل على الاسم المؤقت Project Scorpio في معرض التسلية الإلكتروني E3 2016. هذا الجهاز سيأتينا بقوة معالجة رسومية تصل حتى 6 TeraFLOPS، وسيكون الجهاز الأقوى على الإطلاق عند صدوره، مع قدرة على تشغيل الألعاب بدقة 4K حقيقية. في مقابلة جديدة Juan Carlos مدير التواصل الاجتماعي […]
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الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...