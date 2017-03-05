بعد أن بلغت 81 عاما.. صممت أول تطبيق ذكي لها

احمي جهازك الأندرويد عن طريق تطبيق CM SECURITY مع اضافة ثلاثة ميزات جديدة تطبيق أنتي فيروس CM الأمن من التطبيقات الهامة على كل مستخدم الروبوت يجب تثبيته باستخدام هاتفه المحمول، الذي هو أفضل من أي وقت مضى بسيطة للتعامل معها، ولها أكثر من نتائج باهرة، على الرغم من أن هناك...