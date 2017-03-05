عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
بعد أن بلغت 81 عاما.. صممت أول تطبيق ذكي لها
1
تثبيت
ثبت
الأخبار اليومية
(dailynews)
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.
بعد أن بلغت 81 عاما.. صممت أول تطبيق ذكي لها
dailynews
منذ 6 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
غيرت سيدة يابانية الفكرة السائدة عن أن المسنين لايهتمون باستخدام التكنولوجيا ولا يمتلكون المهارة الكافية للتعامل معها، إذ نجحت في تصميم تطبيق لهواتف آيفون. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
TopTdawl
منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
رائع
[
الرد على TopTdawl
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه
طفلة ذات 5 اعوام تنقذ اباها
رسم واقعي وصعوبة المقارنة بين الرسم والحقيقة!
الفرق بين تغيير ااإطارات في الفورمولا 1 بين عام 1950 واليوم..
شاهد كيف يحمي سمك الPuffer نفسه
قد يهمك أيضاً:
1
احمي جهازك الأندرويد عن طريق تطبيق CM SECURITY مع اضافة ثلاثة ميزات جديدة
تطبيق أنتي فيروس CM الأمن من التطبيقات الهامة على كل مستخدم الروبوت يجب تثبيته باستخدام هاتفه المحمول، الذي هو أفضل من أي وقت مضى بسيطة للتعامل معها، ولها أكثر من نتائج باهرة، على الرغم من أن هناك...
الموضوع:
أمن المعلومات
1
تطبيق مجاني لإجراء المحادثات الفورية بالفيديو في آيفون
يُعتبر تطبيق زيلو Zello أحد أفضل تطبيقات المحادثة الفورية بفضل الفكرة التي يُقدمها، وهي إمكانية إجراء المحادثات الفورية باستخدام الرسائل... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تطبيق Moasure لقياس المسافة بين نقطتين باستخدام هاتف آيفون
البوابة العربية للأخبار التقنية يُقدم تطبيق Moasure الجديد تجربة مميزة لمستخدمي نظام آي أو إس لقياس المسافة بين نقطتين بسرعة وسهولة ودون الاعتماد على... تطبيق Moasure لقياس المسافة بين نقطتين...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تطبيق للبحث باستخدام الصور لأجهزة آيفون
يتوفر لأجهزة آندرويد تطبيق Google Goggles الذي يسمح لهم بالبحث عن شيء باستخدام الصور، إلا أن هذه الخدمة لم تعد... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
تطبيق Bobby لتتبع اشتراكاتك المدفوعة على أجهزة آيفون
البوابة العربية للأخبار التقنية في حال كنت من الأشخاص الذين يمتلكون عدة اشتراكات في خدمات مدفوعة منوعة، فلا شك بأن عملية تتبع هذه الاشتراكات... تطبيق Bobby لتتبع اشتراكاتك المدفوعة على أجهزة آيفون...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من skynewsarabia.com
2
قفزة هائلة لأسهم سناب شات
وصلت قيمة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، لنحو 28 مليار دولار بعد الاكتتاب العام، الأمر الذي أبهر جميع الخبراء، خاصة أن تطبيق سناب شات لم يحظ بشهرة سوى منذ سنوات قليلة، بحسب الغارديان....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
4
كأس الاتحاد الانجليزي.. التغيير الرابع مسموح
سيسمح للفرق المنافسة في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام بإجراء تغيير رابع إذا امتدت المباراة لوقت إضافي في إطار تجربة تستمر لعامين وافق عليها المجلس الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه...
الموضوع:
أخبار الرياضة
2
مورينيو: السلطان يستحق الكرة الذهبية
قال مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، إن مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام المقبل....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
TopTdawl
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة