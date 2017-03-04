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الدين قد يزيد من فاعلية العلاج النفسي للمسلمين في بريطانيا
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الدين قد يزيد من فاعلية العلاج النفسي للمسلمين في بريطانيا
eprophis
منذ 5 ساعة
(من
assabahpress10.blogspot.com
)
غالبا ما ينأى المعالجون النفسيون عن الدين ودوره في التعامل مع الاضطرابات النفسية، وأحيانا يعدونه جزءا من المشكلة، »
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