الدين قد يزيد من فاعلية العلاج النفسي للمسلمين في بريطانيا

الدين العام للولايات المتحدة يساوي 19 تريليون دولار وترامب يعد بدفعه بسهولة في 8 سنوات.. فما مدى فاعلية خطته؟ تسعة وخمسين ألفا وسبعمئة وثمانية وأربعين دولاراً.. هذه هي حصة كل أمريكي وأمريكية من الدين العام، ما يعادل 19 ترليونا بشكل إجمالي، مبلغ يقول دونالد ترامب إن بإمكانه تسديده بسهولة في 8 سنوات....