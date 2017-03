سر مرعب فى الصورة ..فما هو؟

صورة مسربة للهاتف HTC One M9 وهو بجانب الهاتف HTC One M8 في بداية هذا الأسبوع حصلنا على أول صورة مسربة للهاتف الرائد المقبل لشركة HTC والذي من المرجح أن يحمل إسم HTC One M9، وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيد صحة هذه الصورة إلا أنها تبدو معقولة جدا....