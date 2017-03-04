سر مرعب فى الصورة ..فما هو؟

جعل نصف الصورة دون ألوان مع تأثيرات أخرى - مدونة المصور جعل نصف الصورة دون ألوفي هذا الشرح المصور، تطرقنا لطريقة بسيطة وسهلة تممكننا من عمل تحديد متدرج لصورة والذي يمكننا من الإبداع بشكل كبير في صورنا، حاولنا في هذا الشرح إستغلال قوة هذه الأداة من أجل...