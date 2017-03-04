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سر مرعب فى الصورة ..فما هو؟
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سر مرعب فى الصورة ..فما هو؟
MediaArabia
منذ 3 ساعة
(من
media-arabia.com
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الصورة قد تبدو عادية إلى وهلة كبيرة ولكن إذا دققت النظر فيها بشدة ، فسوف يظهر بها سر مرعب مخيفا إلى درجة كبرى . »
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الموضوع:
أخبار غريبة
وسوم:
صورة مرعبة
رعب
خوف
صورة مخيفة
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