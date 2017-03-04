مخلوقات أسطورية مرعبة تحيا فى البحار والأنهار

صفات تعنى أن هذا الرجل لا يجب أن ترتبطى به أبدا ...تعرفى عليها أربعة صفات تحديدا لو تواجدت فى الرجل تعنى أنه لا يصلح للإرتباط على الإطلاق ويجيب عليك الإبتعاد عنه تماما فى تلك الحالات ....