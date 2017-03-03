عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار الرياضة
روني يفكر في العودة إلى بيته القديم
1
تثبيت
ثبت
روني يفكر في العودة إلى بيته القديم
dailynews
منذ 6 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
كشفت تقارير إنجليزية أن قائد مانشستر يونايتد واين روني، يفكر في العودة إلى إفرتون نهاية الموسم بعد ترحيب المدرب رونالد كومان بالتعاقد معه. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
mcamine2205
منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
bien
[
الرد على mcamine2205
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه
الفرق بين تغيير ااإطارات في الفورمولا 1 بين عام 1950 واليوم..
عاصفة القرن في الولايات المتحدة
من يعرف السبب الحقيقي للجيب الصغير في الجينز؟
ثمانية طرق لتبدو مشغولا في العمل
قد يهمك أيضاً:
1
عرض مجنون لضم روني
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا واين روني، سيتلقى خلال أيام "عرضا مجنونا" للانضمام إلى الدوري الصيني....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
عرض صيني فلكي لخطف الفتى الذهبي
كشفت تقارير إنجليزية عن تلقي قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المهاجم واين روني، عرضا للانتقال إلى فريق شنغهاي شينوا الصيني....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
روني.. في طريقه للريال
ذكرت صحيفة "ماركا" الأسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو يفكر مليا في فكرة التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد واين روني...
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
روني المحبط يتطلع للعودة من الإصابة أمام إفرتون
قال وين روني قائد مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يتطلع للتعافي من إصابة بالركبة والعودة للملاعب الشهر المقبل....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
صحيفة بيبول: الريال يؤجل ضم روني لصيف 2011
ذكرت تقارير إخبارية الأحد أن مشاكل لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني مع الصحافة البريطانية ......
الموضوع:
أخبار الرياضة
من skynewsarabia.com
2
لماذا يتأرجح سعر الدولار في مصر؟
يشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري تأرجحا بين الانخفاض والارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل قد لا يعكس تذبذب سعر الدولار في سوق العملات عالميا، ولا أي مؤشرات مهمة في الاقتصاد المصري....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
التضخم التركي يتجاوز التوقعات
قال معهد الإحصاء التركي الجمعة، إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 0.81 في المئة على أساس شهري في فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المئة في استطلاع لرويترز ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
قفزة هائلة لأسهم سناب شات
وصلت قيمة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، لنحو 28 مليار دولار بعد الاكتتاب العام، الأمر الذي أبهر جميع الخبراء، خاصة أن تطبيق سناب شات لم يحظ بشهرة سوى منذ سنوات قليلة، بحسب الغارديان....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة