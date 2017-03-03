روني يفكر في العودة إلى بيته القديم

الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....