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يابانية بعمر 81 تطلق تطبيقا لهاتف "أيفون"
2
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يابانية بعمر 81 تطلق تطبيقا لهاتف "أيفون"
dailynews
منذ 6 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
السيدة التي كانت تعمل في مصرف توصف بأنها أحد المبشرين في عالم التكنولوجيا »
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الموضوع:
علوم عامة
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mcamine2205
منذ 5 ساعة
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