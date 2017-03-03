يابانية بعمر 81 تطلق تطبيقا لهاتف "أيفون"

الشباب يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالرياض تغلب الشباب على نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل (الدوري...