عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
اقتصاد وتجارة
لماذا يتأرجح سعر الدولار في مصر؟
2
تثبيت
ثبت
لماذا يتأرجح سعر الدولار في مصر؟
dailynews
منذ 7 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
يشهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري تأرجحا بين الانخفاض والارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل قد لا يعكس تذبذب سعر الدولار في سوق العملات عالميا، ولا أي مؤشرات مهمة في الاقتصاد المصري. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
mcamine2205
منذ 5 ساعة
+0 تثبيت
because allemand has give the eygypt 1 bellion dolrs
[
الرد على mcamine2205
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
أغرب القوانين الفرنسية!
عاصفة القرن في الولايات المتحدة
أداء متميز ومناورات مثيرة لفورد في شوارع دبي
مقارنة طريفة بين اللغة الألمانية ولغات اخرى
آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس
قد يهمك أيضاً:
1
الجنيه المصري في صعود.. فهل استعاد عافيته؟
ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بسنبة كبيرة للمرة الأولى منذ تعويم العملة الوطنية المصرية العام الماضي، فيما اعتبره محللون وخبراء اقتصاديون بداية استعادة ثقة...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الجنيه المصري يتوقف عن الهبوط الحاد
توقف الجنيه المصري عن الهبوط أمام الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ بدء سلسلة تخفيضات السعر الرسمي في 18 يناير الماضي من قبل البنك المركزي، حيث اقترب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستوى ثمانية...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الجنيه المصري يتأرجح أمام الدولار.. محللون: طارق عامر يجيد "اللعب" مع السوق السوداء
جاء قرار تغيير محافظ البنك المركزي المصري وسط ضجة كبيرة بسبب هبوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أرجعه العديد من الخبراء إلى أنه قد يكون سبب استقالة أكبر مسؤول عن...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
انخفاض سعر الجنيه المصري يهدد المصريين
ازمة الانخفاض المستمر لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي تهدد الاقتصاد المصري في مقتل و تنذر بارتفاع اسعار المواد الاساسية مع اقتراب شهر رمضان.ما الذي ينتظر الاقتصاد المصري في المستقبل و هل...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
مصر: الجنيه يهبط لأدنى مستوى له منذ عقد
أشارت تقارير أسعار العملات إلى هبوط كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بعد أن وصل سعر الدولار 6.36 جنيها وهي القيمة الأدنى للجنيه منذ عشرة أعوام....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
من skynewsarabia.com
1
روني يفكر في العودة إلى بيته القديم
كشفت تقارير إنجليزية أن قائد مانشستر يونايتد واين روني، يفكر في العودة إلى إفرتون نهاية الموسم بعد ترحيب المدرب رونالد كومان بالتعاقد معه....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
التضخم التركي يتجاوز التوقعات
قال معهد الإحصاء التركي الجمعة، إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 0.81 في المئة على أساس شهري في فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 0.47 في المئة في استطلاع لرويترز ليصل التضخم السنوي إلى 10.13 في...
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
قفزة هائلة لأسهم سناب شات
وصلت قيمة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، لنحو 28 مليار دولار بعد الاكتتاب العام، الأمر الذي أبهر جميع الخبراء، خاصة أن تطبيق سناب شات لم يحظ بشهرة سوى منذ سنوات قليلة، بحسب الغارديان....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة