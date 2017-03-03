لماذا يتأرجح سعر الدولار في مصر؟

الجنيه المصري يتأرجح أمام الدولار.. محللون: طارق عامر يجيد "اللعب" مع السوق السوداء جاء قرار تغيير محافظ البنك المركزي المصري وسط ضجة كبيرة بسبب هبوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي أرجعه العديد من الخبراء إلى أنه قد يكون سبب استقالة أكبر مسؤول عن...