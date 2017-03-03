هذا الموضوع تقرير: آبل في المرتبة العشرين على صعيد أفضل الشركات سُمعة على مستوى العالم ظهر على عالم آبل.
نشرت مؤسّسة Reputation Institute للابحاث تقريرًا جديدًا مبني على بحث قامت به للوقوف على أفضل الشركات عالميًا على مُستوى السُمعة، حيث جاءت آبل في المرتبة العشرين، لتتراجع عشرة مراكز كاملة منذ العام الماضي. وبُني التقرير على تصويت أكثر من 170 ألف مُستخدم، إذ يرى المُستخدمون أن سُمعة آبل العام » تفاصيل
هذا الموضوع سُمعة آبل داخل الولايات المُتحدة الأمريكية تضعها في المرتبة الخامسة، وأمازون تحتل الصدارة ظهر على عالم آبل.
كشفت شركة Harris Polls عن نتائج الاستفتاء السنوي الذي تقوم به للوقوف على سُمعة...
وفقاً لإستطلاع سنوي من شركة Harris المتخصصة في أبحاث السوق لقياس سمعة وشعبية 100 شركة في أمريكا تفوقت سامسونج لأول مرة على شركات مثل آبل وقوقل وغيرها من الشركات الامريكية الكبيرة . في الاستطلاع الذي...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...