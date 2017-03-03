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تقرير: آبل في المرتبة العشرين على صعيد أفضل الشركات سُمعة على مستوى العالم

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تقرير: آبل في المرتبة العشرين على صعيد أفضل الشركات سُمعة على مستوى العالم
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع تقرير: آبل في المرتبة العشرين على صعيد أفضل الشركات سُمعة على مستوى العالم ظهر على عالم آبل. نشرت مؤسّسة Reputation Institute للابحاث تقريرًا جديدًا مبني على بحث قامت به للوقوف على أفضل الشركات عالميًا على مُستوى السُمعة، حيث جاءت آبل في المرتبة العشرين، لتتراجع عشرة مراكز كاملة منذ العام الماضي. وبُني التقرير على تصويت أكثر من 170 ألف مُستخدم، إذ يرى المُستخدمون أن سُمعة آبل العام » تفاصيل
 
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