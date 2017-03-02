في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المنعقد حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية بمنح الهاتف Galaxy S7 Edge جائزة أفضل هاتف ذكي في العام 2016، والآن قامت نفس اللجنة بمنح الهاتف Xperia XZ Premium الذي أعلنت عنه شركة Sony قبل بضعة أيام في نفس الحدث جائزة أفضل هاتف ذكي […]
The post Xperia XZ Premium يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي جديد في معرض MWC 2017 appeared » تفاصيل
حسب رأي أظن أن هذا كان متوقع أن يحصل هاتف Xperia XZ Premium على هذا اللقب في ظل غياب عالقة الهواتف الذكية كسامسونغ وأبل في حين لم يكن هاتف أل جي LG g6الذي كثر عنه الحديث بالمنافس القوي شأنه شأن هاتف هواوي P10 بلس
قامت شركة Sony بالكشف عن العديد من الأجهزة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المنعقد حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية بما في ذلك الهاتف الرائد الجديد Xperia XZ Premium ذو الكاميرا الرهيبة، والآن قامت...
خلال حدثها الذي اقيم اليوم في برشلونة كشفت سوني أيضاً عن الهاتف المنتظر Xperia XZ Premium الذي يعتبر الجيل الثاني من هاتف Z5 Premium الذي صدر لأول مرة قبل عامين . هاتف Xperia XZ Premium يستمر على نفس...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...