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Xperia XZ Premium يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي جديد في معرض MWC 2017
(من electrony.net)
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المنعقد حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية بمنح الهاتف Galaxy S7 Edge جائزة أفضل هاتف ذكي في العام 2016، والآن قامت نفس اللجنة بمنح الهاتف Xperia XZ Premium الذي أعلنت عنه شركة Sony قبل بضعة أيام في نفس الحدث جائزة أفضل هاتف ذكي […] The post Xperia XZ Premium يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي جديد في معرض MWC 2017 appeared » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
ot79age منذ 2 ساعة
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حسب رأي أظن أن هذا كان متوقع أن يحصل هاتف Xperia XZ Premium على هذا اللقب في ظل غياب عالقة الهواتف الذكية كسامسونغ وأبل في حين لم يكن هاتف أل جي LG g6الذي كثر عنه الحديث بالمنافس القوي شأنه شأن هاتف هواوي P10 بلس
[الرد على ot79age]

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