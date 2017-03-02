Xperia XZ Premium يفوز بجائزة أفضل هاتف ذكي جديد في معرض MWC 2017

Netflix تصدر ميزة جديدة تتيح لك إنشاء القائمة المفضلة لديك من الأفلام ومشاركتها مع الأصدقاء قامت Netflix بإصدار ميزة جديدة هذا الأسبوع تدعى Flixtape، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين إنشاء القائمة الخاصة بهم من الأفلام أو البرامج التلفزيونية بطريقة مشابهة للطريقة التي يتم بها إنشاء قوائم...