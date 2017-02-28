الجميلة والوحش رومانسي خيالي في نسخة جديدة لديزني

الرئيس الأميركي أوباما وعشاءً وديا خاصا مع عمالقة التقنية حسناً، لوهلة عندما نسمع هذا العنوان لخبر في دولة أخري غير الولايات المتحدة و أوروبا فقد يكون الامر مثيلاً بسماع قصة خرافية كالجميلة والوحش تتحقق أمام واقع أعيننا، ولك كامل الحرية أن تسرح بخيالك كما...