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الجميلة والوحش رومانسي خيالي في نسخة جديدة لديزني
2
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الجميلة والوحش رومانسي خيالي في نسخة جديدة لديزني
dailynews
منذ 20 ساعة
(من
arabic.euronews.com
)
“الجميلة والوحش” او “ذا بيوتي اند ذا بيست” فيلم غنائي جديد من انتاج ديزني ومستوحى من القصة الخيالية الشهيرة التي تحكي قصة شابة جميلة تقع في حب امير متوحش. »
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الموضوع:
أفلام
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