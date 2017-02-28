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منزل نائب الملك تاريخي يحكي قصة استقلال الهند وباكستان عن التاج البريطاني
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منزل نائب الملك تاريخي يحكي قصة استقلال الهند وباكستان عن التاج البريطاني
dailynews
منذ 20 ساعة
(من
arabic.euronews.com
)
“فايسرويز هاوس” او “منزل نائب الملك“، فيلم تاريخي يلقي الضؤ على الفترة الاخيرة للاستعمار البريطاني للهند. »
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