منزل نائب الملك تاريخي يحكي قصة استقلال الهند وباكستان عن التاج البريطاني

مصر على وشك كشف أثري تاريخي.. مرضعة الملك توت عنخ آمون هل هي أخته الكبرى؟ أعلن وزير الأثار المصري، ممدوح الدماطي، عن كشف أثري تاريخي الأحد، يتعلق بأحد أفراد أسرة الملك توت عنخ آمون، من شأنه أن يدفع المؤرخين إلى إعادة كتابة تاريخ واحدة من أكثر المراحل غموضاً في تاريخ مصر...