حاكم دبي يقدم وظيفة شاغرة براتب مليون درهم

"أبو خطاب" يدك حصون أصفهان الإيراني ويهدي الفوز للأهلي تغلب الأهلي السعودي على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، في العاصمة العمانية، مسقط، في وقت خطف فيه العين الإماراتي ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه بونيودكور...