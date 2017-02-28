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حاكم دبي يقدم وظيفة شاغرة براتب مليون درهم
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(dailynews)
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حاكم دبي يقدم وظيفة شاغرة براتب مليون درهم
dailynews
منذ 4 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان عن وظيفة شاغرة في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل تويتر براتب مليون درهم. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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