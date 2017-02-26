MWC 2017: الإعلان عن نوكيا 5 و نوكيا 3 بمواصفات متوسطة

MWC 2017: انطلاق نوكيا 6 عالميًا، ومُنتجات Withings بعلامة نوكيا هذا الصيف مازلنا مع أخبار المؤتمر العالمي للجوالات الذي ينعقد في برشلونة حاليًا، وأثناء مؤتمر HMD Global مع نوكيا تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بمُنتجات الشركتين، مثل هاتف نوكيا 6 الذي سيتوفر حول العالم...