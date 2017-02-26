MWC 2017: الإعلان عن نوكيا 5 و نوكيا 3 بمواصفات متوسطة

قامت نوكيا الفنلندية قبل قليل بالإعلان عن هاتفيها الذكيين “نوكيا 3” و” نوكيا 5” رسميًا أثناء مؤتمرها الصحفي في المؤتمر العالمي للجوالات بمدينة برشلونة الإسبانية. وأثناء الإعلان الرسمي، صرّح المتحدث باسم الشركة أنّها تُركّز في الجيل الجديد من هواتفها الذكية على التصميم عالي الجودة، ونظام اندرويد الخام تقريبًا بدون الكثير من الإضافات مع حماية قوية. بالنسبة للإصدار الأكبر نوكيا 5 فيأتي مع مواصفات » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...