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العنيد يعود .. رحبوا معنا نوكيا 3310 الجديد

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العنيد يعود .. رحبوا معنا نوكيا 3310 الجديد
(من tech-wd.com)
بعد سبعة عشر عاماً وبيع أكثر من 126 مليون جهاز، عاد العنيد مجدداً بحلة مختلفة مع كاميرا وشاشة ملونة! انه نوكيا 3310 بتصميم جديد سيكون متاح للشراء بسعر حوالي 52 دولار. أطلقت شركة HMD هاتف نوكيا 3310 بتحديث على التصميم حيث هناك تغيير في شكل الأزرار الأمامية مع جسم بحواف دائرية وألوان زاهية ولامعة. يدعم الهاتف منفذ micro-USB للشحن وهناك منفذ للسماعات مع منفذ بطاقات ذاكرة خارجية وإمكانية الإتصال » تفاصيل
 
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