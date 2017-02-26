العنيد يعود .. رحبوا معنا نوكيا 3310 الجديد

هاتف نوكيا 3310 الكلاسيكي يعود للأسواق في حلة جديدة من منا لا يتذكر هاتف نوكيا 3310 الذي اشتهر بعمر بطاريته الطويل وصلابته ومتانته، وتحمله للصدمات القاسية، الخبر الجيد لمحبي هذا الهاتف النقال، هو أن شركة نوكيا ترغب بإحيائه مجدداً في الأسواق وبإصدار...