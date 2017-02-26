العنيد يعود .. رحبوا معنا نوكيا 3310 الجديد

بعد سبعة عشر عاماً وبيع أكثر من 126 مليون جهاز، عاد العنيد مجدداً بحلة مختلفة مع كاميرا وشاشة ملونة! انه نوكيا 3310 بتصميم جديد سيكون متاح للشراء بسعر حوالي 52 دولار. أطلقت شركة HMD هاتف نوكيا 3310 بتحديث على التصميم حيث هناك تغيير في شكل الأزرار الأمامية مع جسم بحواف دائرية وألوان زاهية ولامعة. يدعم الهاتف منفذ micro-USB للشحن وهناك منفذ للسماعات مع منفذ بطاقات ذاكرة خارجية وإمكانية الإتصال » تفاصيل
عرفنا مؤخراً أن نوكيا تنوي إطلاق هاتفين ذكيين جديدين في مؤتمر الجوال العالمي، والمفاجأة الأكبر لن تكون هواتف نوكيا العاملة بنظام أندرويد، إنما عودة 3310 بحلّة جديدة، نوعاً ما. كشف تقرير جديد اليوم أن...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...