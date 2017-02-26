منظار جديد يسبر أغوار الأمعاء الدقيقة بسرعة وسهولة

الاسهال الاسباب والعلاج - الاناقة والجمال ن اهم أسباب الإسهال هي الجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات أو بعض الأدوية أو عدم تحمُّل بعض الأطعمة، إضافةً إلى عدد من الأمراض التي لها تأثيرٌ في المَعِدة أو الأمعاء الدقيقة أو القولون...