منظار جديد يسبر أغوار الأمعاء الدقيقة بسرعة وسهولة

عادة ما يواجه الجراحون مصاعب في فحص الأمعاء الدقيقة ومعالجتها بسبب طولها ورقة جدارها، لكن المنظار اللولبي الجديد يقلل هذه المصاعب والمخاطر ما يفتح آفاقاً جديدة في معالجة أمراض الأمعاء الدقيقة. » تفاصيل
المسراق هو غشاء بطني مزدوج يربط الأمعاء بجدار البطن. وكان يعد جزءا من الأمعاء، لكن علماء من أيرلندا اعتبروه عضوا كاملا في الجسم له خصائصه. وقد يمكن عبر دراسته بشكل دقيق معرفة أسباب الكثير من الأمراض،...
المسراق هو غشاء بطني مزدوج يربط الأمعاء بجدار البطن. وكان يعد جزءا من الأمعاء، لكن علماء من أيرلندا اعتبروه عضوا كاملا في الجسم له خصائصه. وقد يمكن عبر دراسته بشكل دقيق معرفة أسباب الكثير من الأمراض،...
يضجر كثيرون من اضطرارهم إلى تغيير كلمات المرور على الكمبيوتر وشبكة الإنترنت بشكل دوري، لكن الأمر يبقى مهماً للحفاظ على سرية بيانات المستخدم. ولذلك يقدم المختصون نصائح عدة لصياغة كلمة سر قوية عصية على...