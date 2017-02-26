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منظار جديد يسبر أغوار الأمعاء الدقيقة بسرعة وسهولة
(من dw.com)
عادة ما يواجه الجراحون مصاعب في فحص الأمعاء الدقيقة ومعالجتها بسبب طولها ورقة جدارها، لكن المنظار اللولبي الجديد يقلل هذه المصاعب والمخاطر ما يفتح آفاقاً جديدة في معالجة أمراض الأمعاء الدقيقة. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ebdaa منذ 31 دقيقة
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رائع
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