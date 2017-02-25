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الدولار يتراجع والذهب بأعلى مستوى منذ مئة يوم
(من skynewsarabia.com)
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مساء الجمعة، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، وذلك بعدما بدد وزير الخزانة الأميركي الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب التضخم. » تفاصيل
 
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