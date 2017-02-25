الدولار يتراجع والذهب بأعلى مستوى منذ مئة يوم

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مساء الجمعة، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، وذلك بعدما بدد وزير الخزانة الأميركي الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب التضخم. » تفاصيل
انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 14 عاما، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وزيادة الإنفاق على البنية التحتية...
هبط الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر متخليا عن المكاسب المبكرة التي حققها مع صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام بفعل بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتصريحات...