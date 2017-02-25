الدولار يتراجع والذهب بأعلى مستوى منذ مئة يوم

الذهب ينزل لأدنى مستوى في 5 أشهر ونصف انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو 14 عاما، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وزيادة الإنفاق على البنية التحتية...