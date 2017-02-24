مايكروسوفت تعتزم إطلاق تحديث كبير لتطبيقها لانشر Arrow

لانشر Arrow واحد من أبرز تطبيقات اللانشر لدى مستخدمي أندرويد، حيث أعلنت عنه مايكروسوفت في شهر يونيو من عام 2015 ليتم بعد ذلك إتاحته ورسميًا على متجر بلاي في شهر أكتوبر من نفس العام، ولحتى وقتنا هذا قد جمع اللانشر تحت عبائته الملايين من المستخدمين لما يُوفّر من أدوات تخصيص وميزات أخرى كبيرة، في موضوع آخر أعلنت مايكروسوفت بالأمس أنها في إطار الإستعداد لإطلاق تحديث كبير سيشهده التطبيق. على الرغم من » تفاصيل
لانشر Arrow من مايكروسوفت يعتبر واحد من أبرز تطبيقات اللانشر لمستخدمي اندرويد، وتم إتاحته رسميًا على متجر قوقل بلاي قبل عام وزيادة من الآن، عمومًا التطبيق ياتي بمميزات تجعله من ضمن التطبيقات المفضلة...
لانشر Arrow أحد تطبيقات مايكروسوفت على متجر قوقل بلاي، والذي أطلقته الشركة أواخر أكتوبر من العام الماضي، وكمثل أي لانشر آخر يهدف هذا التطبيق لجعل تجربة المستخدم لهاتفه نظيفة وأكثر تنظيمًا، مع إمكانية...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...