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مايكروسوفت تعتزم إطلاق تحديث كبير لتطبيقها لانشر Arrow

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مايكروسوفت تعتزم إطلاق تحديث كبير لتطبيقها لانشر Arrow
(من tech-wd.com)
لانشر Arrow واحد من أبرز تطبيقات اللانشر لدى مستخدمي أندرويد، حيث أعلنت عنه مايكروسوفت في شهر يونيو من عام 2015 ليتم بعد ذلك إتاحته ورسميًا على متجر بلاي في شهر أكتوبر من نفس العام، ولحتى وقتنا هذا قد جمع اللانشر تحت عبائته الملايين من المستخدمين لما يُوفّر من أدوات تخصيص وميزات أخرى كبيرة، في موضوع آخر أعلنت مايكروسوفت بالأمس أنها في إطار الإستعداد لإطلاق تحديث كبير سيشهده التطبيق. على الرغم من » تفاصيل
 
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