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هذه الدول صنعت جسور خاصة لعبور الحيوانات و هي مذهلة
(من mountisito.com)
هل صادف يوماً بأنك تقود على الطريق السريع و قمت بصدم حيوان يحاول العبور الى الجانب الاخر ؟ اغلب من يقود السيارة قد فعل هذا في يوم من الايام و لكن في بعض الدول قررت السلطات المحلية بناء جسور كلفت الكثير من المال فقط لتقلل من حوادث موت الحيوانات البرية بسبب عبورها الطرقات السريعة, بالحقيقة الحوادث التي تتعرض لها الحيوانات لا تصيبها بالضرر فحسب بل تصيب السيارات ايضاً و في بعض الاحيان تؤدي الى حو » تفاصيل
 
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