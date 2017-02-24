هذه الدول صنعت جسور خاصة لعبور الحيوانات و هي مذهلة

اغرب 15 فندق في العالم ان تعثر على فندق او منتجع غريب ذو تجربة فريدة ليس بالامر السهل, الفنادق الفارهة متوفرة في كل مكان و لكن ان يكون فارهاً او حتى بسيطاً و لكن غريباً هذا امر عليك ان تبحث عنه بعمق حتى تعثر على واحد او...