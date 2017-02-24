هذه الدول صنعت جسور خاصة لعبور الحيوانات و هي مذهلة

هل صادف يوماً بأنك تقود على الطريق السريع و قمت بصدم حيوان يحاول العبور الى الجانب الاخر ؟ اغلب من يقود السيارة قد فعل هذا في يوم من الايام و لكن في بعض الدول قررت السلطات المحلية بناء جسور كلفت الكثير من المال فقط لتقلل من حوادث موت الحيوانات البرية بسبب عبورها الطرقات السريعة, بالحقيقة الحوادث التي تتعرض لها الحيوانات لا تصيبها بالضرر فحسب بل تصيب السيارات ايضاً و في بعض الاحيان تؤدي الى حو » تفاصيل
الحيوانات القبيحة الجزيرة الوثائقية قد تعرف أجمل الحيوانات في الحياة البريّة، لكن من النادر أن تجد برنامج وثائقي يتحدث عن أقبح الحيوانات في العالم. سيواجه مقدّم هذا البرنامج أبشع الحيوانات في العالم....
اي ان كان الوقت المضى و انت تعيش على هذا الكوكب فأنت لم تكتشفه منه حتى 1% مع رقم كهذا لا يمكن تخيل كم ان الارض كوكب رائع و يخفي اسرار مذهلة, و هذه القائمة تضم بعض من الجزء المخفي من هذا الكوكب الرائع....